Япония открыла границы для индивидуальных туристов

Япония с 11 октября отменила запрет на посещение страны путешественниками вне групповых туров. Решение принято в рамках поэтапного открытия границ для туристов после пандемии Covid-19.

Власти также отменили ограничение на число ежедневно прибывающих в страну людей. До этого допускалось только 50 тыс. пересечений границы на въезд, включая граждан Японии, возвращавшихся из-за рубежа. Кроме того, безвизовый режим возобновиться для граждан стран, с которыми до пандемии действовало такое соглашение, передает Kyodo.

Для стимулирования внутреннего туризма в 47 префектурах Японии стартовала программа скидок на поездки. Граждане могут получить субсидию до 11 000 иен (76 долларов) на человека за поездку на срок до семи ночей. Планируется, что Токио присоединится к программе с 20 октября.

С 7 сентября Япония отменила обязательное тестирование на Covid-19 при въезде в страну. Туристам, трижды сделавшим прививку от коронавируса, не нужно делать ПЦР-тест перед вылетом.

Токио, Наталья Рязанова

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