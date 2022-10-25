Шри-Ланка на полгода продлила визы для россиян

Власти Шри-Ланки продлили срок действия виз для граждан России. Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.

Новый визовый режим будет действовать до 25 июня 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства. Разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней дал кабинет министров.

По мнению шриланкийских чиновников, это поможет в развитии туристической отрасли страны, которая очень сильно пострадала от пандемии коронавируса. Стоимость визы для российских туристов составляет 35 долларов США.

По словам российских туроператоров, спрос на туры на остров в последнее время резко вырос. Шри-Ланка вошла в топ-5 самых популярных направлений.

Москва, Зоя Осколкова

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