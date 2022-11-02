Россия не планирует вводить запрет на въезд жителям стран Запада

Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям стран Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», – сказал он в интервью РИА «Новости». Таким образом, дипломат прокомментировал запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

По его словам, проигравшими в этом случае оказываются обычные люди, которые теряют возможность видеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в различных мероприятиях.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских», – добавил замглавы МИД.

Ранее страны ЕС усложнили процедуру получения виз для россиян. При этом даже при наличии визы граждане России могут столкнуться с запретом на въезд.

Москва, Зоя Осколкова

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