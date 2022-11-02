Россия откроет генконсульства на Бали и Мальдивах

Россия откроет генконсульства в нескольких городах. Об этом рассказал заместитель министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Дипломатическое ведомство принимает меры по укреплению консульского присутствия РФ в регионах с крупными российскими диаспорами. Кроме того, акцент будет сделан на местах, популярных у российских туристов.

В частности, речь идет о странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, передает РИА «Новости».

«В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", – сказал Иванов.

Москва, Зоя Осколкова

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