Зимбабве собирается упростить визовый режим для россиян

Власти Зимбабве работают с российской стороной над облегчением визового режима. Об этом заявила министр обороны африканской республики Оппа Мучингури-Кашири.

По ее словам, изменение условий выдачи виз, в том числе туристических, говорят о важности двусторонних отношений. Это делается в первую очередь для того, чтобы привлечь российских инвесторов.

Кроме того, Зимбабве рассматривает возможность дополнительного расширения других соглашений и меморандумов, чтобы усилить взаимодействие между двумя странами и углубить связи в экономике, сельском хозяйстве и образовании.

В настоящее время россияне могу оформить визу по приезде в Зимбабве. Визовый сбор составляет 30 долларов. Документ дает право оставаться в стране на срок до 30 дней.

Хараре, Зоя Осколкова

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