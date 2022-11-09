Саудовская Аравия продлила действие виз до трех месяцев

Власти Саудовской Аравии обновили визовые правила. Срок действия однократных и транзитных виз продлен до трех месяцев, передает ТАСС.

Саудовский кабинет министров скорректировал правила пребывания иностранцев в стране. Теперь гости с однократными визами смогут пробыть на территории государства не один, а три месяца. Новое правило распространили на всех иностранцев вне зависимости от цели визита в королевство.

Срок действия транзитных виз также продлили до трех месяцев. А их обладателям не нужно будет платить дополнительные сборы в течение 96 часов пребывания в Саудовской Аравии.

Власти Зимбабве анонсировали облегчение визового режима с Россией.

Эр-Рияд, Наталья Рязанова

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