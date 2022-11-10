АТОР: в России сохраняется дефицит авиаперелетов за рубеж

В России все еще ощущается дефицит авиаперелетов за рубеж. В такой ситуации ожидать снижения цен на заграничные туры не приходится, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В последнее время эксперты отмечают, что острый кризис авиаотрасли миновал, намечается тенденция к насыщению рынка, и цены на полеты за рубеж стабилизировались, – отметили в ассоциации. – Увы, это не значит, что туристам и турбизнесу имеющейся авиаперевозки достаточно. Речь, скорее, может идти о том, что к определенному балансу пришли объем кресел на зарубежных направлениях и количество туристов, готовых покупать туры по существенно возросшей стоимости».

Многие путешественники отказываются от спонтанных поездок из-за дороговизны. «Те, кто часто летал, стали делать это реже», – констатировали в АТОР.

Особенно сильно нехватка рейсов за рубеж сейчас ощущается в российских регионах. По словам туроператоров, среди зарубежных направлений были бы востребованы рынком Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, страны Карибского бассейна.

По сравнению с 2021 годом, когда во многих странах действовали ковидные ограничения, число доступных россиянам зарубежных направлений в этом году сократилось в два раза. В 2019 году российские и иностранные авиакомпании перевезли за рубеж 74 млн пассажиров. При этом за девять месяцев 2022 года из России выехали всеми видами транспорта лишь 17,4 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

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