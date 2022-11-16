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Среда, 16 ноября 2022, 09:35 мск

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В 2022 году 26 тысяч россиян получили туристические визы США

За первые девять месяцев 2022 года туристические визы США получили 26 тысяч россиян. Таким образом, Россия вошла в тройку лидеров в Европе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Госдепартамента.

За фискальный 2021 год (с октября по октябрь) россияне получили всего 3,7 тысячи турвиз. В этом году ситуация кардинально изменилась. При этом в расчет не брали другие категории неиммиграционных виз (учеба, обмен, визы пилотов, научные выставки и другие причины для въезда на территорию США).

В результате РФ вошла в тройку крупнейших в Европе получателей американских виз – после Турции (свыше 35 тысяч) и Румынии (более 30 тысяч). Отмечается, что граждане Украины с января по сентябрь получили 17 тысяч туристических разрешений на въезд.

Напомним, дипучреждения США в России перестали выдавать неиммиграционные визы в мае 2021 года, ссылаясь на нехватку персонала. С тех пор Госдеп рекомендует россиянам получать разрешительные документы в американских посольствах в других странах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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