Отели в Турции подорожают на 30-50% к лету

Турецкие отельеры предупредили о повышении цен на 30-50% следующим летом по сравнению с 2022 годом. На стоимость номеров повлияла высокая инфляция и повышение зарплат сотрудников.

В среднем по рынку цены вырастут на 15-20%, но в сегменте отдыха «пять звезд» – на 30-50%, пояснили представители турецких отелей Seven Seas Gravel Select и группы отелей Kilit Hospitality Group (Crystal Hotels, Nirvana Hotels). Речь идет о суммах в евро, пишет «Вестник АТОР».

«Затраты в гостиничном секторе выросли. Некоторые отельеры в сегменте «пять звезд», и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50%», – сказал менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан.

Отельеры отметили, что в рамках раннего бронирования можно заплатить за отдых на 30% меньше. Но ранее бронирование не слишком популярно у россиян.

Число отдохнувших в Турции россиян к концу года может достичь пяти миллионов человек, спрогнозировал атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан. По итогам года Анкара ожидает увеличение турпотока до 50 млн иностранных туристов. За девять месяцев 2022 года в стране побывали уже 40 млн иностранцев, из них 3,8 млн – россияне.

Анкара, Наталья Рязанова

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