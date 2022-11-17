Туроператоры назвали самые популярные направления у россиян на Новый год

Спрос на новогодние туры среди россиян традиционно остается на высоком уровне. В этом году самыми популярными направлениями стали Турция, Россия, ОАЭ и Египет. Кроме того, повышенным спросом пользуются и страны Юго-Восточной Азии.

По словам игроков туррынка, по сравнению с прошлым годом спрос на туры на новогодние праздники уменьшился, но незначительно. В список самых популярных зарубежных направлений входят Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и Шри-Ланка, пишет «Интерфакс-Туризм». Также есть интерес у россиян к Индии и Мальдивам.

Примечательно, что Турция остается в тройке лидеров, несмотря на произошедшие в Стамбуле теракты. В основном интерес к зимнему отдыху в этой стране вызван обилием экскурсионных программ, горнолыжным отдыхом и работой прибрежных отелей зимой, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Среди туров по России на Новый год наибольшим спросом пользуются прибрежный и горнолыжный кластер в Сочи, отдых в Кавминводах и экскурсионные поездки в Санкт-Петербург.

Москва, Зоя Осколкова

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