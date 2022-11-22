Индия отменила ковидные ограничения для туристов

Минздрав Индии обновил «Руководство для пребывающих из-за рубежа», отменив связанные с пандемией ограничения. Нововведения начали действовать с 22 ноября. Документ опубликован на сайте индийского министерства.

Все ранее прописанные обязанности иностранцев по соблюдению антиковидных мер переведены в форму рекомендаций. «Путешественники должны быть желательно полностью вакцинированы перед въездом», «желательно использование масок», говорится в документе. С туристов больше не будут требовать ПЦР-тесты и заполнение самодекларации о вакцинации на портале Air Suvidha.

С 7 ноября власти Абу-Даби вернули доковидные условия въезда для иностранцев. Факт вакцинации теперь никак не влияет на протокол въезда для иностранцев.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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