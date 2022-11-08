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Вторник, 8 ноября 2022, 14:53 мск

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Власти Абу-Даби отменили ковидные ограничения на въезд

Власти Абу-Даби вернули доковидные условия въезда для иностранцев. Об этом сообщает департамент культуры и туризма эмирата.

В частности, теперь путешественникам не обязательно предъявлять ПЦР-тест, передают «Известия». «Наличие или отсутствие вакцинации при этом никак не влияет на протокол въезда», – говорится в сообщении ведомства.

Новые правила начали действовать с 7 ноября.

Вместе с тем, остается обязательным карантин для тех, у кого выявят Covid-19. Сдавший положительный анализ на коронавирус будет изолирован на пять дней.

Абу-Даби, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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