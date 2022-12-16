Около 500 россиян задержали в Хургаде на сутки

Порядка 500 россиян не смогли покинуть египетский курорт Хургада после окончания отдыха. Они несколько часов просидели в аэропорту, пока компания не сообщила, что их вылет отложили более чем на сутки, передает РИА Новости.

Очевидцы рассказали, что их вылет в Москву 15 декабря в 14:30 по местному времени не состоялся. Из аэропорта всех отвезли в один отель дожидаться вывозного рейса, запланированного на 22:00 часов 16 декабря.

«Вылет вашего рейса будет в 22:00, автобус за вами приедет в 18:40», – предупредил отдыхающих представитель TEZ Tour в Хургаде. В компании объяснили, что трансфер проще организовать, когда все туристы в одном отеле. Какая авиакомпания будет вывозить россиян из Египта, не уточняется.

Также около тысячи клиентов Tez Tour не могут вылететь из Москве на египетские курорты. Все они клиенты авиакомпании IFly, планировавшей перелеты через Сирию. Росавиация назвала сирийский регион потенциально опасным для гражданских самолетов. В пресс-службе ведомства отметили, что Росавиация в процессе межведомственных переговоров, чтобы гражданская авиация РФ могла безопасно использовать сирийское воздушное пространство.

Перевозчику рекомендовали отправить пассажиров рейсами других компаний по безопасным маршрутам.

Москва, Наталья Рязанова

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