Стоимость туров за границу в 2023 году может вырасти на 50%

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский не исключил подорожания туров за границу в следующем году на 50%. Основная причина – рост курса валют. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

Уманский отметил, что в этом году стоимость туров за рубеж выросла примерно на 30% к прошлому году, несмотря на то, что «в целом по году курс доллара был приемлемый и даже низкий». Глава РСТ связал удорожание путевок с ограничениями перевозок и нехваткой самолетов. В итоге, по его словам, турпоток из России за границу рухнул на 60% относительно показателя 2019 года.

«Сейчас валюты растут вновь – и не исключено, что туры подорожают уже на 50%», – указал Уманский. В то же время он затруднился спрогнозировать, какими будут цены на зарубежный отдых в 2023 году. «Относительно поездок за границу сказать невозможно, играет роль множество факторов», – отметил президент РСТ.

По словам Уманского, поток выездного туризма в этом году составит примерно 8 млн человек, что на 1 млн меньше, чем годом ранее. «Основная проблема с полетами за границу – нехватка в России самолетов, которые могли бы это делать без ограничений», – пояснил он. Лидерам среди стран остаются Турция, Египет, ОАЭ, а в последнее время и Таиланд.

Что касается туров по России, Уманский ожидает, что цены в следующем году вырастут на 7-10%, в пределах инфляции. «Все зависит от обстоятельств – например, откроются ли южные аэропорты или нет», – рассуждает он.

Добавим, что заметное ослабление рубля в последние две недели привело к росту цены на туры и авиабилеты за рубеж. Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, из-за роста курса доллара и евро заграничные туры подорожали на 15-17%, передает «Интерфакс».

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что за последние недели курсы евро и доллара, на основе которых рассчитывается стоимость международных авиаперелетов, выросли на 5-15%. По его словам, сейчас курс меняется в системе расчетов ежедневно. Однако, указал эксперт, наиболее важным фактором для стоимости авиабилетов является соотношение спроса и предложения на международный перелет, чем колебания валют.

«Даже при низком курсе тарифы были в 2-3 раза выше, чем в 2021 году, это связано с дефицитом международной авиаперевозки по тому или иному направлению. Если говорить о ценах на билеты на более дальние даты, то они за счет гибких тарифов не так сильно выросли, но увеличиваются из-за спроса», – пояснил Горин.

Надо отметить, что с начала декабря доллар подорожал более чем на 11 рублей, евро – более чем на 13 рублей. Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 23 декабря, составляет 72,13 рубля, курс евро – 76,64 рубля.

Москва, Наталья Петрова

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