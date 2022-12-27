АТОР: в новогодние туры по России отправятся около 3 млн человек

В новогодние каникулы в путешествие по России отправятся почти 3 млн человек, за рубеж – около 600 тыс. человек. Такую оценку озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в числе отдыхающих внутри страны – это «те, кто выезжает либо на первые три дня с включением самого Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы», передает «Интерфакс». Ломидзе уточнила, для отдыха за границей люди «берут неделю или 10 дней с выездом с 25-26 декабря до 9 января».

По ее данным, самые популярные направления внутри страны – это Красная Поляна, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, Москва и Подмосковье. Кроме того, как отметила Ломидзе, у россиян востребованы города Золотого кольца, Казань, Тюмень, а также лыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Наибольшим спросом в новогодние каникулы у тех, кто отправится за границу, пользуются поездки в Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Эксперт добавила, что «очень хорошо продаются» Мальдивы и Шри-Ланка, но по количеству серьезно отстают от лидеров.

По информации АТОР, средняя стоимость четырехдневного тура по России в предстоящие праздники составляет 60-70 тыс. рублей на человека, в эту цену включен новогодний ужин. Такая же по продолжительности поездка за границу с перелетом и, как правило, питанием «все включено» обойдется примерно в 100 тыс. рублей, при этом туры в Таиланд будут дороже, а в Египет дешевле.

Москва, Наталья Петрова

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