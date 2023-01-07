В Таиланде ужесточают ковидные ограничения с 9 января

Российские туроператоры начали получать от принимающих компаний в Таиланде сообщения об ужесточении ковидных правил с 9 января. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), аналогичные уведомления поступили в авиакомпании.

Как сообщается, изменения вступают в силу 9 января 2023 с 01:00. Согласно новым правилам, все туристы в возрасте от 18 лет и старше при въезде в страну должны предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации, подтверждающий получение двух доз вакцины от Covid-19, вторая доза должна быть сделана не ранее 14 дней до прибытия. В письме уточняется, что сертификаты не имеют срока давности. Заехать в Таиланд также можно со справкой о выздоровлении от Covid-19, полученной не более чем за 180 дней до вылета, или со справкой о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья. В справке должна быть указана причина противопоказаний к вакцинации.

Предполагается, что дети до 18 лет допускаются в страну без вышеперечисленных документов. Туристы, прибывающие из стран, правила которых не позволяют возвращение в страну в случае заражения Covid-19, должны иметь медицинскую страховку, покрывающую период отдыха плюс 7 дней.

В списке одобренных вакцин, в том числе, Sputnik V и Sputnik Light.

Бангкок, Светлана Антонова

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