Таиланд передумал ужесточать ковидные ограничения для туристов

Власти Таиланда отказались от ужесточения антиковидных мер, анонсированного ранее. Иностранцев будут впускать в страну без предъявления документов о вакцинации против Covid-19, передает Reuters.

Российские туроператоры получили от компаний в Таиланде предупреждения об изменении ковидных правил с 9 января. Прибывающим иностранцам полагалось иметь при себе сертификат о прививке или справку о перенесенном Covid-19.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что уровень вакцинации в мире довольно высок, поэтому туристам не нужно предъявлять доказательства прививки. К непривитым иностранцам также не будут предъявлять дополнительных требований.

Антиковидные ограничения планировалось ввести в преддверии наплыва туристов из Китая, где случился всплеск заболеваемости коронавирусом. Но надежды на восстановление туристической отрасли после пандемии перевесили опасения перед новой волной Covid-19, отмечает агентство.

По данным Туристического управления Таиланда, за первые шесть дней 2023 года только из России прибыли 39 406 туристов, передает «Вестник АТОР».

Бангкок, Наталья Рязанова

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