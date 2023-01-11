Таиланд в июне введет сбор с интуристов

Власти Таиланда решили ввести специальный сбор для иностранцев, приезжающих в страну. Планируется, что новая мера начнет действовать с июня 2023 года, пишет Bangkok Post.

Сбор в 300 бат или девять долларов США будет обязательным для всех туристов. Но для некоторых иностранцев условия въезда в страну не изменятся.

«С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут», – пояснил министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан.

По его словам, собранные таким образом средства будут потрачены на развитие туристической отрасли, а также на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев.

Власти Таиланда подтвердили отказ от ужесточения антиковидных ограничений для туристов. По прилету у иностранцев не требуют прививочные сертификаты или экспресс-тест. Выборочное тестирование в аэропортах проводят для тех прибывших, у кого явно проявились признаки болезни: кашель, насморк.

Бангкок, Наталья Рязанова

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