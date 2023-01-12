Плохой сервис: чем недовольны туристы, отдыхавшие в России в новогодние праздники

Большинству россиян, отдыхавших на новогодних каникулах на отечественных курортах, не понравился сервис. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда мира по итогам работы горячей линии по защите прав туристов в новогодние праздники.

«Большинство жалоб (63%) российских туристов касались низкого уровня сервиса. Из них 44% – это жалобы, связанные с плохим обслуживанием номеров и взаимодействия с персоналом», – приводит слова первого вице-президента фонда Елены Суторминой РИА «Новости».

Еще 35% жалоб связаны с низким уровнем сервиса в ресторанах и заведениях быстрого питания. 16% туристов не понравилось обслуживание на ярмарках и в других уличных торговых точках. Недовольство сервисом экскурсионных услуг высказали 5% туристов.

Реже отдыхающие жаловались на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах (21%), на отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах (11%) и недостаток справочной информации в местах отдыха (5%), рассказала Сутормина.

Всего от туристов поступило 683 жалобы. Чаще всего они поступали из Москвы, Петербурга, Владимирской области, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

Москва, Наталья Петрова

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