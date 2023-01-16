Скидок нет: ранее бронирование туров на юг России закроют досрочно

Только 3% отелей юга России дают скидки при раннем бронировании туров. Поэтому туроператоры закроют программы не в марте, а уже в январе-феврале, пишет «Вестник АТОР».

«И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены», – отметили в Ассоциации туроператоров России.

При раннем бронировании скидку можно получить не только от отеля, но и от турфирмы. В этот период также действуют льготные условия оплаты: скромный первый взнос, разбивка стоимости тура на части. После завершения акции условия ужесточат, предупредили в АТОР.

Туроператоры «Дельфин», «Интурист» и Fun&Sun намерены закрыть раннее бронирование курортов юга России в январе, «Алеан» сохранит льготные условия до середины февраля. В «Мультитур» еще не решили, будут ли переносить сроки акции, обычно длящейся до 31 марта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»