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Четверг, 2 февраля 2023, 12:17 мск

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Кабмин отказался продлить туроператорам отсрочку на возврат денег по ковидным турам

Минэкономразвития России не будет продлевать на 2023 год отсрочку для туроператоров на возврат денег за отмененные во время пандемии туры. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

Напомним, постановление правительства №1073 давало туроператорам отсрочку исполнения обязательств перед клиентами по ковидным турам до 31 декабря 2022 года. Речь идет о турах, которые были приобретены до 31 марта 2020 года и впоследствии отменены из-за пандемии. В декабре Госдума утвердила поправку, разрешающую кабмину продлить действие этого постановления на 2023 год, однако Минэкономразвития отказалось от этой идеи.

В Минэкономики заявили, что отсрочка действовала более чем 2,5 года и «более 90% долгов за этот период было погашено». По оценке ведомства, в декабре прошлого года долг туроператоров перед туристами сократился до 1,5 млрд рублей с 40 млрд рублей в апреле.

Меж тем представители турбизнеса не согласились с такой суммой. Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что долг перед туристами на конец 2022 года составлял 4-6 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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