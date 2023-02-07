Эфиопия упростила получение виз для россиян

Россиянам стало проще получить визу для поездки в Эфиопию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

«Туристическую визу в Эфиопию теперь можно будет оформить только по прилету в аэропорту Аддис-Абебы», – говорится в сообщении АТОР.

Раньше российские туристы могли получить эфиопскую визу или онлайн, или только в посольстве страны.

Для оформления туристической визы потребуются две цветные фотографии. Стоимость составит 52 доллара за визу со сроком действия до 30 дней и 72 доллара – до 90 дней. Оплатить оформление документа можно только в долларах США.

«Другие типы виз – рабочие, деловые и бизнес-визы россияне по-прежнему могут оформить в посольстве. Для оформления этих типов виз необходимо приглашение из Эфиопии», – добавили в ассоциации.

Москва, Зоя Осколкова

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