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Понедельник, 13 февраля 2023, 14:56 мск

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Российские туристы лидируют по числу посещений Мальдивских островов

Россияне оказались на первом месте по числу прибытий на Мальдивские острова. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Министерство туризма страны.

За январь и первую неделю февраля 2023 года Мальдивы приняли 220 574 туриста (+31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). В среднем в сутки приезжает 5 656 человек, а средняя продолжительность отпуска – восемь дней.

«Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей рынка 13,1% (28 873 прибытий в январе и 1 неделю февраля). Индия поднялась на вторую позицию с долей рынка 10,9% и 24 127 прибытиями, на третьем месте – Италия с долей рынка 9,4% и 20 962 прибытиями. В ТОП-5 также входят Великобритания и Германия», – говорится на сайте АТОР.

Правительство Мальдив стремится достичь целевого показателя в 1,8 млн туристических прибытий к концу 2023 года.

По данным ассоциации, цена на туры с вылетом 22 февраля на семь ночей в самые популярные отели составляет 310-360 тысяч рублей на двоих, включая перелет.

Мале, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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