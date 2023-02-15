Российские туристы смогут ездить без визы еще в 11 стран

Россия готовится облегчить визовый режим с шестью странами и полностью отменить визы еще с одиннадцатью. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, – облегченные условия, совсем простые», – сказал глава МИД РФ.

Министр не назвал государства, с которыми возможно будет введен безвизовый режим.

В настоящее время идет работа над снятием ограничений на выдачу электронных виз для граждан около 70 стран, добавил Лавров. Исключение составят так называемые недружественные государства, которые по собственной инициативе прекратили выдавать визы россиянам в упрощенном порядке.

Москва, Зоя Осколкова

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