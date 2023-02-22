В Ассоциации туроператоров России не ждут увеличения турпотока из-за визовых послаблений

Послабления визового режима для 19 стран не станут причиной для увеличения турпотока. Такого мнения придерживаются в Ассоциации туроператоров России.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, сейчас турпоток сдерживают в основном не визовый вопрос, а отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать в России карты международных платежных систем.

«Кроме того, ряд стран и так имеет визовые послабления, а сами визы в Россию сейчас выдаются как на основании подтверждения от гостиницы, так и по ваучеру от туроператора», – рассказала Ломидзе «Интерфаксу». Нововведение больше направлено на облегчение деловых поездок.

Напомним, с 5 марта граждане 19 стран смогут получать въездные визы в Россию на срок до полугода на основе бронирования номера в гостинице. В список вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

Москва, Зоя Осколкова

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