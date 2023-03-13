Власти Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Власти острова Бали просят правительство Индонезии ужесточить визовый режим для граждан России и Украины. Поводом послужили участившиеся случаи незаконно трудовой деятельности российских и украинских туристов.

Как сообщает The Jakarta Post, губернатор провинции Ваян Костер написал письмо в Министерство иностранных дел и Минюст Индонезии. Глава региона просит отменить визы по прибытии для россиян и украинцев.

Дело в том, что в Индонезии запрещено туристам заниматься трудовой деятельностью. Однако в последнее время граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или открыть собственный бизнес. Так только в марте четверо россиян были депортированы за нарушение визового режима.

В то же время Бали не перестает пользоваться популярностью среди российских туристов. С сентября 2022 по январь 2023 года страну посетили 77,5 тысяч россиян.

Джакарта, Зоя Осколкова

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