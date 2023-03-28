В Совфеде задумались о снижении цен на питание в аэропортах

Член бюджетного комитета Совета Федерации РФ Василий Иконников призвал бороться с дороговизной продуктов в аэропортах и на вокзалах. Он назвал искусственно завышенной стоимость питания в привокзальных кафе.

«Надо снижать цены и приводить их к тем ценам, которые есть не в закрытых зонах аэропортах, железнодорожных вокзалах. Чтоб человек пришел, условно говоря, из города, там покушал в кафе и мог зайти (в кафе) в аэропорту на вокзале и перекусить по точно таким же ценам», – сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Иконников отметил, что доставка продуктов в аэропорты по стоимости сопоставима с доставкой товаров в разные конца крупных городов, в которых обычно и располагаются аэропорты. Но торговые сети не делают высокую наценку. Цена на продукты в таких закрытых зонах «искусственно завышена», но виной тому не производители и не владельцы кафе.

«Это делают владельцы аэропортов, они собирают ренту. Они себе доходы повышают. Ну, пусть поделятся своими доходами с людьми, с клиентами кафе», – призвал политик.

Москва, Наталья Рязанова

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