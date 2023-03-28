Власти Вьетнама одобрили продление безвиза для россиян до 45 дней

Правительство Вьетнама согласилось продлить срок безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе россиян. Об этом сообщает портал Vietnam News.

Срок безвизового пребывания для туристов из более чем двух десятков государств, в том числе России, будет увеличен с 15 до 45 дней. Кроме того, большинство членов кабинета министров Вьетнама одобрило увеличение срока действия электронных туристических виз с текущих 30 дней до 90 дней, действительных для однократного или многократного въезда для граждан 80 стран, в том числе РФ.

Данная инициатива направлена на поддержку туристической сферы и увеличение числа туристов, посещающих страну. Ожидается, что предложение будет вынесено на рассмотрение и утверждение парламента в мае.

Ханой, Наталья Петрова

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