Аргентина массово отказывает россиянам в продлении пребывания

Россияне массово получают от властей Аргентины отказы в продлении туристического пребывания, подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в стране Георгий Полин. Он напомнил согражданам, что они могут обжаловать такой отказ или их выдворят из республики.

Действующее соглашение России и Аргентины о безвизовых поездках разрешает гражданам обеих стран въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории страны-партнера без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Российское посольство насчитало уже несколько десятков случаев, когда миграционная служба Аргентины отказалась продлевать туристическое пребывание вновь приехавшим россиянам, оформлять виды на жительство или отозвала ранее оформленные виды.

«Находимся в курсе ситуации. Пока что речь идет о нескольких десятках случаев. В последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», – сказал дипломат в комментарии для ТАСС.

Полин напомнил, что у россиян есть право подать апелляцию на подобные решения. Он рекомендовал нанять лицензированного адвоката и переводчика, если турист не владеет испанским языком. Если не обжаловать отказ миграционной службы, россиянам может грозить выдворение из Аргентины. Рассмотрение подобных дел может занять два-четыре года.

«Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции», – пояснил дипломат.

Напомним, в феврале власти Аргентины продержали шесть беременных россиянок в аэропорту в Буэнос-Айресе несколько дней из-за подозрения в сокрытии цели визита. Дольше всех в страну не впускали россиянок на поздних месяцах беременности. По данным аргентинской миграционной службы, за последний год более 10 тыс. беременных россиянок въехали в страну, из них семь тысяч позже покинули Аргентину.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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