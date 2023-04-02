Иностранные авиакомпании возобновили прием российских карт Visa и MasterCard – СМИ

Авиакомпании Emirates, Air Arabia и Fly Dubai вновь принимают российские карт Visa и MasterCard. Эксперты отметили высокий спрос на покупку билетов с помощью отечественного «пластика», пишут «Известия».

«Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному «пластику» снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai», – говорится в материале.

Оплатить перелет в Air Arabia и Fly Dubai предлагают по ссылке через систему быстрых платежей (СБП). После бронирования на сайте нужно обратиться в службу поддержки для перечисления средств. Сбор за каждый билет составит 6% от итоговой суммы.

В Emirates нужно запросить реквизиты по электронной почте, а для перевода денег отсканировать пришедший QR-код.

Ранее турецкие отели подключились к российским сервисам для операций по картам «Мир». В некоторых гостиницах российские туристы могут рассчитаться также картами VISA и Mastercard.

Москва, Наталья Рязанова

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