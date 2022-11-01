Отели в Турции подключились к системе «Мир» через российские сервисы

Турецкие отели используют российские сервисы для операций по картам «Мир». В некоторых гостиницах российские туристы могут рассчитаться даже картами VISA и Mastercard, пишут «Известия».

В отеле Papillon Zeugma Relaxury используют сервис Sigma, который после вычета комиссии отправляет платеж в банк в России. В Papillon Belvil возможен безналичный расчет по картам «Мир», VISA и Mastercard российских банков. Сервис рассчитывает стоимость услуги в евро и переводит в рубли по курсу 72-74 рублей за евро.

В трех отелях турецкой сети Nirvana сообщили об успешных транзакциях по картам «Мир» в октябре, когда турецкие банки приостановили операции с российской платежной системой.

Ряд компаний в Белоруссии и Казахстане подключили российский сервис PayAnyWay в марте и сентябре. Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров отметил, что комиссия при использовании подобных сервисов может достигать 2,7%.

Турецкий бизнес ищет способы удержать российских туристов и предоставить выбор в способах расчетов после отказа банков работать с российской платежной системой «Мир». Так, Анкара предложила использовать свою национальную платежную систему Troy. А два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах.

Москва, Наталья Рязанова

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