Еще одна африканская страна стала доступна россиянам по электронной визе

Россиянам по электронной визе станет доступна еще одна страна Африки – Камерун внедряет систему с 30 апреля. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

Путешественники могут оформить e-Visa на сайте evisacam.cm и оплатить заявку онлайн. Стоимость оформления пока неизвестна, на рассмотрение уйдет от 24 до 72 часов. При этом получившим визу туристам вклеят соответствующий стикер в загранпаспорт на границе или в консульстве.

Туристам это направление может быть интересно с целью ознакомления с дикой природой региона. В стране открываются большие возможности для сафари.

При этом в настоящее время нет прямого авиасообщения между Россией и Камеруном, передает РИА «Новости». Билет до столицы государства Яунде обойдется примерно в 60 тысяч рублей.

Яунде, Зоя Осколкова

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