Власти Таиланда отложили введение туристического сбора

Введение сбора с прилетающих на Таиланд иностранных туристов следует отложить, заявил министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан. Авиакомпании требуют равного отношения к авиапассажирам всех стран, а турфирмы – ко всем иностранцам, прибывающим в страну не по воздуху.

Правительство Таиланда решило с 1 июня 2023 года взимать сбор с иностранных туристов в размере 150-300 батов (около 4-9 долларов). Авиакомпании поставили перед властями вопрос равного отношения ко всем пассажирам: тайцам, иностранцам и экспатриантам. Для поиска решения введение сбора для авиатуристов предложено отложить до сентября.

Туроператоры поддержали перевозчиков и потребовали отложить введение сбора и для туристов, прибывающих на других видах транспорта. Они спрогнозировали отток граждан Малайзии, приезжающих в Таиланд каждый месяц на выходные, если им придется платить за каждый приезд на тайскую территорию. Турфирмы попросили правительство ограничить сумму сбора для гостей на короткий срок, пишет Bangkok Post.

Бангкок, Наталья Рязанова

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