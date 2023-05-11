На Бали иностранцев обязали получать местные права для мотоциклов

Власти Бали заявили, что иностранцам, желающим взять в аренду мотоцикл, понадобится водительское удостоверение местного образца SIM. Об этом сообщает ANTARA со ссылкой на главу транспортной службы острова Самси Гунарта.

Чиновник подчеркнул, что иностранный гражданин, пойманный за рулем без SIM, понесет дисциплинарное взыскание. Пока неизвестно, когда нововведение вступит в силу.

SIM выдает национальная полиция Индонезии, чтобы получить водительские права, нужно быть старше 17 лет и сдать теоретический и практический экзамен.

Ужесточить правила вынудили сами туристы, которые нарушают ПДД, а зачастую ездят на мотоциклах, которыми не умеют управлять. «Хотя эту привычку трудно исправить, но мы пытаемся ее преодолеть», – отметил Гунарта.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер возмущался тем, что иностранцы не уважают местные законы, часто ездят на мотоциклах без шлема, в купальниках или без рубашки. По мнению главы острова, туристы должны пользоваться только транспортными средствами, предоставленными турагентами.

Джакарта, Зоя Осколкова

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