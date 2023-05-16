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Вторник, 16 мая 2023, 12:31 мск

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На Бали разработают свод правил для туристов

Туристам на Бали начнут выдавать брошюры с правилами поведения. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на управление по законодательству и правам человека.

Поводом для нововведения послужили многочисленные нарушения со стороны иностранных граждан. Туристы занимаются запрещенной для них трудовой деятельностью, нарушают правила ПДД, а также попадают в скандалы, связанные с религиозными символами и святынями.

В связи с этим власти Бали решили, что иностранцам, прибывающим на отдых, необходимо разъяснить правила поведения. Карточку с перечнем запрещенных действий будут предоставлять работники иммиграционной службы.

Ранее на острове Бали разместили билборды с предупреждающими надписями на русском языке. Таким образом, власти борются с нелегально работающими российскими туристами.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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