На Бали разработают свод правил для туристов

Туристам на Бали начнут выдавать брошюры с правилами поведения. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на управление по законодательству и правам человека.
Поводом для нововведения послужили многочисленные нарушения со стороны иностранных граждан. Туристы занимаются запрещенной для них трудовой деятельностью, нарушают правила ПДД, а также попадают в скандалы, связанные с религиозными символами и святынями.
В связи с этим власти Бали решили, что иностранцам, прибывающим на отдых, необходимо разъяснить правила поведения. Карточку с перечнем запрещенных действий будут предоставлять работники иммиграционной службы.
Ранее на острове Бали разместили билборды с предупреждающими надписями на русском языке. Таким образом, власти борются с нелегально работающими российскими туристами.
Джакарта, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube