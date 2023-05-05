Власти Бали хотят ввести квоты для туристов

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов из-за нарушения ими визовых правил и норм поведения.

«Мы больше не будем проводить политику массового туризма. Мы ограничим его, внедрив систему квот», – цитирует слова губернатора портал Detik.

По его словам, власти проведут переговоры с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов по вопросу введения квот для зарубежных туристов.

Один из возможных вариантов предполагает регистрацию для поездки на остров за год до намеченного визита. Люди в этом случае будут ждать своей очереди на въезд.

Костер заявил, что основная причина введения квот – нарушение визового режима и неподобающее поведение иностранных туристов, в основном из России. По его словам, с января текущего года из Индонезии был депортирован 101 турист. Большинство из них – путешественники из России.

Ранее сообщалось, что двух российских туристок депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное отношение к религиозной святыне.

Джакарта, Наталья Петрова

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