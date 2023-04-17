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Понедельник, 17 апреля 2023, 15:46 мск

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На Бали появились билборды с предупреждениями на русском языке

На острове Бали разместили билборды с предупреждающими надписями на русском языке. Таким образом, власти борются с нелегально работающими российскими туристами.

Иностранные граждане, посещающие Индонезию в качестве туристов, не могут вести никакую деятельность с целью заработка. На рекламных щитах говорится о том, что нарушители будут депортированы, а въезд на остров для них закроется навсегда. Такой же текст продублирован на английском языке.

Использование на билбордах русского языка связано с большим количеством россиян на Бали, которые активно нарушают закон и пытаются заработать на курорте.

Ранее по этой причине губернатор Бали Вайан Костер даже предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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