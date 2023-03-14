В Индонезии пообещали взвешенно подойти к вопросу виз для россиян

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заверил, что предложение губернатора Бали получит взвешенную оценку перед тем, как будет принято решение. Остров вовсе не закроют для россиян, может измениться порядок получения визы.

Власти острова Бали призвали правительство Индонезии отменить для россиян и украинцев возможность получения виз по запросу после прибытия на остров. Поводом стали нарушения запрета на трудовую деятельность для туристов. Граждане РФ и Украины, прибыв на Бали, пытаются устроиться на работу в стране или открыть собственный бизнес.

«Все это было раздуто в соцсетях. Соответствующие министерства, в том числе МИД, министерство юстиции и прав человека оценят и рассмотрят предложение губернатора взвешенно и справедливо и примут соответствующее решение», – сказал посол в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что Бали все равно останется открыт для туристов из России. Если появится ограничение на получение виз после въезда в страну, россияне смогут запрашивать визы заранее, через посольство Индонезии в Москве.

«Российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали», – заверил дипломат.

Москва, Наталья Рязанова

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