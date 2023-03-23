Еще четверых россиян выдворили с Бали за нарушение визового режима

В иммиграционном службе индонезийского острова Бали заявили, что еще несколько российских туристов были депортированы с курорта. Об этом информирует издание The Jakarta Post.

С острова выдворены четверо граждан России за нарушение визовых правил, сообщил глава ведомства. Им теперь запрещен въезд в Индонезию.

Ранее на этой неделе стало известно о депортации с Бали 47 иностранцев, включая 13 россиян, за нарушение условий пребывания и неправомерное использование туристической визы.

Надо отметить, что в Индонезии туристам запрещено заниматься трудовой деятельностью. Однако в последнее время граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или открыть собственный бизнес.

Также стало известно, что иммиграционная служба Бали следит в соцсетях за российскими туристами. Это помогает выявить нарушителей визового режима, объяснили чиновники.

Джакарта, Наталья Петрова

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