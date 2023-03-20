С Бали депортируют 47 туристов за нарушение визовых правил

С острова Бали депортируют 47 иностранцев за нарушение условий пребывания и неправомерное использование туристической визы. Об этом сообщает Straits Times.

Как сообщили в департаменте юстиции Бали, на острове прошла операция по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника 22 марта. В результате депортации подлежат 47 иностранных граждан, в том числе 13 россиян.

«Правительство по-прежнему приветствует въезд граждан России и Украины по визе по прибытии, несмотря на публичные призывы прекратить выдачу таких виз. Но факты остаются фактами – нарушений много», – заявил глава департамента Ангиат Напитупулу.

Он добавил, что в настоящее время один гражданин Украины находится под следствием после того, как у него было обнаружено поддельное индонезийское удостоверение личности.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер попросил Министерство иностранных дел и Минюст Индонезии отменить визы по прибытии для россиян и украинцев. Дело в том, что в стране запрещено туристам заниматься трудовой деятельностью. Однако в последнее время граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или открыть собственный бизнес.

Джакарта, Зоя Осколкова

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