Власти Бали следят в соцсетях за российскими туристами

В иммиграционной службе Бали заявили, что отслеживают социальные сети россиян, которые прилетели на остров в качестве туристов. Об этом сообщил замглавы ведомства Нгурах Рай Сугито.

По его словам, сбор данных о россиянах, в том числе и в социальных сетях, помогает выявить нарушителей. Не так давно с острова депортировали двух граждан РФ, которые рекламировали в интернете уроки езды на мотоцикле.

«Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они также следят за туристами через соцсети. Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно сообщает о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев», – цитирует Рай Сугито РИА «Новости».

Накануне стало известно о депортации с Бали 47 иностранцев, включая 13 россиян, за нарушение условий пребывания и неправомерное использование туристической визы. Дело в том, что в стране запрещено туристам заниматься трудовой деятельностью. Однако в последнее время граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или открыть собственный бизнес.

Джакарта, Зоя Осколкова

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