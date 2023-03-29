Индонезия вышлет россиянина из-за фото без штанов

Власти Индонезии решили выслать из страны россиянина за провокационную фотографию, сделанную на Бали. Мужчина позировал без штанов на вершине горы Агунг, пишет Jakarta Post.

Россиянина депортируют и запретят въезд в страну на ближайшие полгода. Поводом стала фотография туриста, позировавшего со спущенными штанами на самой высокой горе острова Бали.

«Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре», – пояснили в Балийском управлении по законодательству и правам человека.

Издание узнало, что мужчину зовут Юрий, другие его данные не разглашаются.

Индонезийские власти депортировали с Бали 47 иностранцев, в их числе 13 россиян, за нарушение визового режима. Иммиграционная служба следит за туристами через соцсети и так находит тех, кто организовал свой бизнес, что запрещено правилами получения туристической визы.

Джакарта, Наталья Рязанова

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