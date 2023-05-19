Число туристов из России в Израиле выросло на 184%

Россияне стали чаще отдыхать в Израиле по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца число туристов выросло на 184% и превысило 70 тыс. человек, следует из данных израильского министерства туризма.

С начала года в Израиле побывали 70,9 тыс. российских туристов. Это на 184% больше, чем в тот же период 2022 года, но все еще на 28% меньше уровня допандемийного 2019 года. Только за апрель отдых в Израиле выбрали 17,4 тыс. россиян.

По численности туристов Россия заняла четвертое место. Лидером стали США с 339 тыс. отдохнувших, второе место заняла Франция (87,9 тыс. туристов), третье – ФРГ (73,8 тыс.). Всего за четыре месяца текущего года Израиль принял 1,27 млн иностранных туристов. Рост составил 146% к уровню того же периода 2022 года, приводит данные «Интерфакс».

Иерусалим, Наталья Рязанова

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