Власти Таиланда вновь отложили введение туристического сбора

Введение туристического сбора в Таиланде в сентябре не состоится, сообщил исполнительный директор Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Тирасин Тапен. Он добавил, что ведомство намерено вернуть 45-дневный безвиз для россиян.

Сроки введения туристического сбора вновь сдвинули, и точная дата пока не определена, пояснил чиновник. Мера должна была заработать с 1 июня, но ее отложили до сентября. «Вероятно, он будет немного сдвинут. Точной информации на этот счет пока нет», – приводит слова Тапена «Вестник АТОР».

ТАТ выступает за возобновление 45-дневного безвиза, который не был продлен в марте. Тапен заверил, что просьбу правительству направят, как только новый кабмин полноценно вступит в свои права.

Но и теперь россияне могут пользоваться почти тем же отельным фондом, что и раньше. Чиновник отметил, что после пандемии спрос на отели категории «три звезды» упал, многие заведения закрылись. Зато спрос на пятизвездочные отели вырос.

Тапен добавил, что ждать возвращения таиландских перевозчиков в Россию до конца года не стоит.

«До конца 2023 года ожидать рейсов таиландских перевозчиков в Россию не стоит. Пока мы говорим только о рейсах российских авиакомпаний в Таиланд. Страна открыта для всех перевозчиков РФ», – заверил глава ТАТ.

Бангкок, Наталья Рязанова

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