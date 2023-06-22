Россияне летом стали чаще покупать туры в страны, куда раньше летали зимой

Россияне этим летом стали летать по зимним направлениям. Среди популярных стран – Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд и Мальдивы.

Те, кто раньше предпочитал самостоятельно организовывать свои путешествия, теперь чаще обращаются к туроператорам для решения вопросов по оплате услуг иностранных авиаперевозчиков и отелей. «Эта трансформация отрасли отразилась на географии путешествий. Сейчас в структуре летних продаж мы видим больше стран, куда раньше туристы летали преимущественно зимой», – рассказали РИА «Новости» председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура.

К тому же на изменении интересов российских путешественников сказалась волатильность рубля. «Когда в хорошем отеле Мальдив можно отдохнуть по цене Турции – турист предпочтет полететь на Мальдивы. Это новый тренд. Лететь туда, где мечтал побывать, но раньше «не складывались обстоятельства», – отметил он.

Вместе с тем растет спрос на путешествия в страны ближнего зарубежья со стороны россиян, так как туда можно быстро добраться прямыми рейсами, либо проехать на личном авто. «Европейские страны, куда несколько лет назад можно было «рвануть» на уикенд, сейчас стали труднодоступными из-за усложнения процедур получения виз, отсутствия прямого авиасообщения», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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