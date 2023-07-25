Россияне назвали самые опасные для туризма страны

Наиболее опасными странами для туризма россияне считают США, Францию и Мексику, а наиболее безопасными – Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.

В опросе приняли участие 1579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

53% опрошенных считают США наиболее рискованной для путешествий страной. На втором месте Франция (49%), затем идут Мексика (48%), Индия (47%) и Тунис (47%), а также Турция (45%).

Среди самых безопасных стран россияне назвали Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%).

28% путешественников боятся появления нового вируса, каждого пятого (21%) пугают сложности с возвращением домой. Каждый десятый (11%) волнуется из-за негативного отношения местных жителей.

Чтобы сделать свой отдых безопасным, четверть (25%) ставят прививки, по 15% снимают копии документов и заранее изучают культурные обычаи страны, в которую собрались поехать.

Москва, Зоя Осколкова

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