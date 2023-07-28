В Сочи из-за шторма и риска смерчей закрыли все пляжи

Пляжи в Сочи закрыли в связи со штормом на море и риском формирования смерчей. Об этом сообщил городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.

«Со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4 -5 балла. Пляжные территории закрыты! Купание ограничено!», – говорится в сообщении.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели просят жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Сочи, Наталья Петрова

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