В Сочи из-за шторма и риска смерчей закрыли все пляжи

Пляжи в Сочи закрыли в связи со штормом на море и риском формирования смерчей. Об этом сообщил городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.
«Со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4 -5 балла. Пляжные территории закрыты! Купание ограничено!», – говорится в сообщении.
Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели просят жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.
Сочи, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube