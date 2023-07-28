В Геленджике и Анапе запретили купаться в море из-за непогоды

В Геленджике и Анапе запретили купание в море из-за объявленного штормового предупреждения.

«В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом говорят красные и чёрные флаги на пляжах, а также предупреждают спасатели», – сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Ранее такой же запрет ввели власти Анапы. «В связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено», – сообщила пресс-служба горадминистрации. Власти призвали жителей и гостей курорта не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

До этого сообщалось, что все пляжи в Сочи в связи со штормом закрыты как минимум до вечера 29 июля.

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. По информации пресс-службы аэрогавани, порядка 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром в Минводы из-за сильного ветра. Позже стало известно, что самолеты начали прибывать в Сочи в связи с улучшением метеоусловий в районе аэропорта.

Геленджик, Анапа, Наталья Петрова

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