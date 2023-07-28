Поток туристов из России в Таиланд вырос на 1000%

Число российских туристов в Таиланде увеличилось на 1000% в первом полугодии 2023 года. Более половины россиян отдыхали на Пхукете, пишет Bloomberg со ссылкой на данные тайского министерства туризма и спорта.

С января по июнь Таиланд посетили 791 574 гражданина России. По сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил 1000%. Связанный с туристами бизнес Таиланда старается, чтобы россиянам было комфортно: в международном аэропорту Пхукета объявления стали дублировать на русском языке, а многие рестораны и магазины используют вывески на кириллице. Наряду с традиционно тайской уличной едой лоточники предлагают борщ и блины.

Агентство связало такую популярность Таиланда у россиян с закрытыми для граждан РФ границами европейских стран. При этом, россияне приезжают в Таиланд не только отдыхать, многие покупают тут жилье и остаются надолго. И тайские власти это только поощряют.

«Таиланд ввел несколько новых визовых программ, которые позволяют дольше оставаться тем, кто приносит деньги или специальные навыки. Острова в южной части страны привлекли множество специалистов в сфере информационных технологий, социальных сетей и крипто-активов», – говорится в статье.

Туроператоры отметили, что россияне стали чаще пользоваться их услугами, а не путешествовать самостоятельно. И все больше туристов летом едут в те страны, которые раньше предпочитали посещать зимой: ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы.

Бангкок, Наталья Рязанова

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