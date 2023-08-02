АТОР: Турция впервые вошла в топ-5 дорогих стран для отдыха

Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих для россиян стран для отдыха. Средний чек за турпакет в августе составил 183 340 рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Турция оказалась на четвертом месте среди самых дорогих массовых направлений. Так, средний чек за турпакет на Мальдивы составил 392 тыс. рублей в августе, на Кубу – 238,8 тыс., в Шри-Ланку – 213 тыс., в Турцию – 183,34 тыс., в Таиланд – 175,8 тыс.

«Ожидания по Турции, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались. Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой», – приводит слова Ломидзе «Вестник АТОР».

И все же аналитики прогнозируют, что по итогам трех летних месяцев турецкие курорты выберут 2,5 млн россиян, из которых 1,6 млн отправятся отдыхать на курорты Антальи, около 530 тыс. – в Стамбул, около 250 тыс. – на Эгейское побережье Турции.

Ожидается, что в пятерке лидеров также окажутся Абхазия – около 1,2 млн туристов, ОАЭ – 300 тыс., Египет – 300 тыс., Таиланд – 150 тыс.

Аномальная жара привела к волне лесных пожаров в Турции. МИД РФ призвал российских туристов чаще оставаться на территории отелей и не ходить в гористую местность, где выявлено большее число пожаров, по одиночке.

Москва, Наталья Рязанова

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